



Гигантские очереди на обновление загранпаспортов в бюро МВД



Гигантские очереди из сотен ожидающих начали формироваться с раннего утра 14 мая у офисов по делам населения и иммиграции МВД.



Это произошло после того, как министр внутренних дел Моше Арбель (ШАС) объявил две недели назад о новом плане, который должен решить проблему спроса на продление паспортов. В последние месяцы многие граждане жаловались на трудности с записью на прием для продления паспорта, а в Telegram появлялись все новые и новые свидетельства того, как мошенники занимают очереди на прием и продают их за сотни шекелей.



Согласно плану, бюро по делам населения и иммиграции в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Беэр-Шеве будут временно преобразованы в центры, выдающие только биометрические паспорта без дополнительных услуг.

