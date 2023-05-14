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Гигантские очереди на обновление загранпаспортов в бюро МВД
14.05.2023 09:15 Аркадий Бочаровский

Гигантские очереди на обновление загранпаспортов в бюро МВД


Гигантские очереди из сотен ожидающих начали формироваться с раннего утра 14 мая у офисов по делам населения и иммиграции МВД.

Это произошло после того, как министр внутренних дел Моше Арбель (ШАС) объявил две недели назад о новом плане, который должен решить проблему спроса на продление паспортов. В последние месяцы многие граждане жаловались на трудности с записью на прием для продления паспорта, а в Telegram появлялись все новые и новые свидетельства того, как мошенники занимают очереди на прием и продают их за сотни шекелей.

Согласно плану, бюро по делам населения и иммиграции в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Беэр-Шеве будут временно преобразованы в центры, выдающие только биометрические паспорта без дополнительных услуг.
 



 

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