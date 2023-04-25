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Гигантская Декларация независимости запрещена на протестах в Раанане
25.04.2023 17:37 Ирина Демьянова

Гигантская Декларация независимости запрещена на протестах в Раанане

Муниципалитет Раананы запрещает людям, которые намерены сегодня вечером протестовать против реформы судебной системы, использовать гигантскую копию Декларации независимости, сообщает Haaretz.

Акция протеста — одна из многих, запланированных в канун Дня независимости. Копии декларации вместе с израильскими флагами были опорой многомесячных протестов.

Муниципалитет Раананы сообщил Haaretz, что запрос на марш с декларацией длиной 25 метров и шириной 6 метров, которую должны подписать представители общественности, был отклонен по соображениям безопасности.

Городские власти заявляют, что не возражает против декларации и намерен повесить ее на здании мэрии.
 

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