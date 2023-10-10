



Гигансткое ралли в поддержку Израиля в Париже

В Париже тысячи людей присоединились к масштабному митингу в поддержку Израиля.



Эйфелеву башню подсветили сине-белым цветом.



На митинг в поддержку пришли как евреи, так и христиане, и мусульмане. Как минимум Около 20 тысяч человек собрались в центре французской столицы.



"То, что произошло на юге Израиля, — это чистый террор, варварское нападение. Я в шоке. Это бесчеловечно. Никто не имеет права пытаться это оправдать. Я приехал со своими христианскими и мусульманскими коллегами. Они тоже в ужасе от этих нападений", — сказал теле- и радиожурналист Оливье Делакруа.



Один из митингующих, мусульманин Джамаль рассказал, что его семья родом из Марокко, и все они поддерживают Израиль. "Я знаю, что евреи — хорошие люди. На самом деле они не хотят причинить вред палестинцам. Между тем, я шокирован тем, что палестинцы вообще не осуждают эту резню".





