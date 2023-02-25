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Гидон Саар: Ужасное правительство объявило войну демократическому режиму
25.02.2023 20:01 Аркадий Бочаровский

Гидон Саар: Ужасное правительство объявило войну демократическому режиму


Бывший министр юстиции Гидон Саар выступил на демонстрации против правовой реформы.

Господин Саар сказал: “Ужасное правительство объявило войну демократическому режиму".

Между тем другой деятель оппозиции, Бени Ганц также выступил и сказал, обращаясь к Нетаниягу "Вы должны наносить удары по врагам государства, а не по хорошим и лояльным гражданам государства". Ганц также сказал, что "этот переворот нанесет ущерб солдатам ЦАХАЛа, экономике и израильскому обществу, и мы этого не допустим. Мы не согласимся на диктатуру, мы будем настаивать на том, чтобы здесь была справедливая демократия".

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