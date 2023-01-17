



Гидон Саар о правовой реформы: все увидели туза в рукаве

Бывший министр юстиции Гидеон Саар в интервью радио Галей ЦАХАЛ ответил на слова министра юстиции Ярива Левина, который вчера сказал, что "в течение многих лет я был убежден, что реформа необходима - и три обвинительных заключения [прооив Нетаниягуу] способствовали этому".



"Все увидели туза в рукаве. В конце концов, не зря Нетаниягу за 15 лет пребывания у власти не предпринимал столь радикальные шаги, направленные на все те координационные центры, которыми являются и прокуратура, и суды, имеющие отношение к его уголовному преследованию", - сказал Саар.