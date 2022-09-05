



Гидон Саар: Нетаниягу открыто угрожает юридическому советнику

Один из деятелей партии "А-Махане А-Мамлахти", министр юстиции Израиля Гидон Саар выступил на конференции Ассоциации адвокатов Израиля.



Саар заявил: "Предложение о передаче права выбора президента БАГАЦа от комитета по назначению судей премьер-министру, поддержанное блоком Нетаниягу - это предложение тотальной власти премьер-министру. Идет подготовка перехода к другому режиму, и этого нельзя позволить. Сегодня существует прямая угроза юридическому советнику правительства. По каждой теме определенные политики говорят, как она должна решить, и как она будет отправлена в отставку следующим правительством, если она не примет решения, диктуемые Нетаниягу, Амсалемом, Смотричем и Бен-Гвиром. У всех этих деятелей одна цель - демонтаж основ правоохранительной системы и превращение ее в подчиненную и запуганную юридическую систему”.