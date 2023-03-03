



Гидон Саар: если реформа продолжится, Нетаниягу развалит Ликуд

Бывший министр юстиции Гидеон Саар сегодня вечером 3 марта обрушился на правительство и заявил, что если оно продолжит реализацию плана правовых реформ, Нетаниягу распустит Ликуд. "Мы ожидаем остановки, согласно наброскам президента, что позволит провести реальные переговоры и проявить добрую волю", - сказал Саар в интервью израильскому ТВ. "К сожалению, наша протянутая рука не встретила братскую руку, причем уже не раз за последние несколько недель".



Он пояснил, что законодательные шаги, продвигаемые коалицией в рамках правовой революции, не прекратились и не имеют признаков отката назад. "Напротив, мы видим ускорение шагов в Кнессете, и в конечном итоге все очень просто: вы хотите достичь соглашения или сделать нас партнерами в преступлении", - сказал бывший министр.



Мы изучаем действия "Ликуда" на местах. Важно то, что происходит на местах", - продолжил Саар. "Тот факт, что Кнессет собирается в ближайшее воскресенье в особом порядке, чтобы принять изменения в уставе комитета по назначению судей, ясно показывает нам, что они не только не прибегают к переговорам, но и ускоряют парламентские шаги по перевороту режима", - добавил он.



"Поэтому ответ только один: усилить протест", - уточнил Саар. По его словам, "каждый день инфраструктура поддержки правительства и Ликуда разрушается, и если они продолжат идти по этому пути, Нетаниягу развалит Ликуд". Саар также добавил: "Я слушаю членов Ликуда, а также разговариваю с членами Кнессета, и точно так же, как размежевание было процессом, который расколол Ликуд, этот процесс, если его не остановить, расколет Ликуд".