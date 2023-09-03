



Гидон Саар: если бы не БАГАЦ, инфильтрантов было бы меньше



Бывший министр юстиции Гидон Саар поддержал претензии коалиции К БАГАЦу после столкновений в Тель-Авиве.



"БАГАЦ ограничил инструментарий властей для уменьшения этого явления", - заявил он в интервью Ynet Live, но не снял ответственности с правительств: "В последнее десятилетие они капитулировали".



На фоне произошедших вчера (в субботу) в Тель-Авиве жестких столкновений между группами иностранных граждан из Эритреи и последовавшей за этим критики со стороны коалиции вмешательства Высшего суда в иммиграционную политику Израиля, депутат Гидон Саар (Ха Махане Ха Мамлахти) заявил в интервью Ynet Live, что "БАГАЦ вмешался в иммиграционную политику и ограничил инструментарий, которые исполнительная и законодательная власть пытались внедрить для сокращения явления (нелегального въезда в Израиль)".