Новости » Политика
Гидон Саар: если бы не БАГАЦ, инфильтрантов было бы меньше
03.09.2023 12:42 Аркадий Бочаровский

Гидон Саар: если бы не БАГАЦ, инфильтрантов было бы меньше


Бывший министр юстиции Гидон Саар поддержал претензии коалиции К БАГАЦу после столкновений в Тель-Авиве. 

"БАГАЦ ограничил инструментарий властей для уменьшения этого явления", - заявил он в интервью Ynet Live, но не снял ответственности с правительств: "В последнее десятилетие они капитулировали".

На фоне произошедших вчера (в субботу) в Тель-Авиве жестких столкновений между группами иностранных граждан из Эритреи и последовавшей за этим критики со стороны коалиции вмешательства Высшего суда в иммиграционную политику Израиля, депутат Гидон Саар (Ха Махане Ха Мамлахти) заявил в интервью Ynet Live, что "БАГАЦ вмешался в иммиграционную политику и ограничил инструментарий, которые исполнительная и законодательная власть пытались внедрить для сокращения явления (нелегального въезда в Израиль)".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы