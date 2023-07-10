



Гидон Саар: Даже если законы о реформе пройдут, их все равно отменят



Депутат Гидон Саар дал интервью радио Галей ЦАХАЛ и прокомментировал планируемые законы о реформе судебной системы.



Саар говорил накануне голосования об ограничении “основания разумности”: "Я против привлечения ЦАХАЛа к этому вопросу о реформе, это серьезная ошибка, эти законы - даже если они пройдут, они будут признаны недействительными. Это серия незаконных шагов, но мы не должны наказывать сами себя, подрывая силы нашей обороны".

