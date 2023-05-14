



Гидеон Саар: у "абсолютно правого правительства" две левых руки

На фоне намечающейся забастовки местных властей против намерений коалиции перераспределить налоговые поступления, бывший министр внутренних дел, депутат Кнессета, Гидеон Саар заявил: "Закон о фонде городского налога (арнона)— это искаженный закон, который нанесет огромный ущерб: он значительно навредит услугам, оказываемым горожанам, у которых берут за эти услуги налог в виде арноны. Это также навредит стимулу стремиться к качественному обслуживанию и финансовой устойчивости местных властей. Специальный фонд, в который будут перечисляться "излишки от сборов городского налога" для оказания помощи более слабым муниципалитетам, внесет раскол и раздор в местное самоуправление. Это неверный путь к социальной справедливости и решению жилищного кризиса.



Можно и нужно стремиться к более справедливой формуле. Точно также как можно и нужно реформировать юридическую систему. Просто нужно знать, как это сделать правильно. Однако у "абсолютно правого правительства" две левых руки - оно просто не имеет ни малейшего понятия как проводить реформы. Идите делать домашнее задание. Ситуация многих населенных пунктов значительно улучшилась после реформы, которую я провел в качестве министра внутренних дел".



Отметим, что в 2014 году Гидеон Саар в должности министра внутренних дел, провел реформу, в рамках которой МВД изменило муниципальные границы на юге страны в пользу городов развития. Реформа была поддержана всеми главами местных властей.





Пресс-служба депутата Саара