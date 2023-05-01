



Гидеон Саар: Судьи на стороне справедливости

После массового митинга в поддержку правительственной реформы судебной системы, прошедшего на прошлой неделе в Иерусалиме, еженедельные протесты против этих мер продолжились в субботу. По оценкам различных источников, число демонстрантов в Тель-Авиве составило 150 000-200 000 человек, а по всей стране собрались еще десятки тысяч, пишет Globes.



Бывший министр юстиции Гидеон Саар выступил на демонстрации в Герцлии и подверг критике нынешнего министра юстиции Ярива Левина, который на демонстрации в прошлый четверг в Иерусалиме высказался в пользу пересмотра судебной системы. “В четверг министр юстиции выступил с подстрекательской и лживой речью, клевещущей на систему, которую он возглавляет”, — сказал Саар. Он добавил, что когда возглавлял отборочную комиссию судей, то никогда не спрашивал кандидатов об их политических взглядах. “Я никогда не спрашивал судью, на моей ли он стороне, — сказал он. - В нашем Верховном суде заседают два судьи из поселений: судья Ноам Сольберг из Гуш-Эциона и судья Давид Минц. На чьей они стороне? Как и все их коллеги, они на стороне справедливости и закона. Тот, кто хочет иметь судей со своей стороны, хочет иметь судей, подчиненных режиму".



