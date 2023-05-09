



Гидеон Саар: "Сотрудничество Ирана с Россией - угроза мировому порядку"

Член парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, депутат Кнессета Гидеон Саар, принял участие в конференции ELNET (European Leadership Network), произраильской организации в Европе.



На открытии конференции в Париже в понедельник, 8 мая, Саар подчеркнул в своей речи, что враги Израиля не должны недооценивать Израиль — "несмотря на внутренние разногласия, наше государство сплотится против любого врага, который попытается нанести ущерб безопасности Израиля и безопасности его граждан". Саар отметил, что демонстрации в последние месяцы в стране свидетельствуют о приверженности граждан Израиля ценностям либеральной демократии.



Кроме того, бывший министр юстиции коснулся темы сближения Ирана и России за последний год, в том числе продажи России иранских беспилотников, оружия и других боевых средств, обмен разведданными и так далее. "Сотрудничество тоталитарных режимов друг с другом с доказанной готовностью к применению военной силы и постоянным стремлением к господству в своем регионе формирует новую значительную угрозу мировому порядку и безопасности. На этом фоне, отношения и сотрудничество между Европой и Израилем должны развиваться и укрепляться" – заявил Гидеон Саар.



Он также добавил, что иранские ракеты дальнего действия наряду с его стремлением к ядерному оружию создают серьезную угрозу для безопасности Европы и, что отказ Ирана от стремления к ядерному оружию отвечает общим интересам Европы и Израиля.









