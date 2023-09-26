



Гидеон Саар против Лапида: Он и Нетаниягу разжигают братоубийственную войну



Депутат Гидеон Саар (Махане Ха-Мамлахти) выступил сегодня утром, 26 сентября, против лидера оппозиции Яира Лапида и обрушился на него вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Причиной стала их реакция на столкновения “жителей Тель-Авива” с молившимися на Йом Кипур на площади Дизенгоф и на площади Кикар Ха-Медина.



Саар пишет: "Евреи умеют ненавидеть", - не раз говорил мне покойный премьер-министр Ариэль Шарон, который за свою жизнь получил огромную дозу ненависти от всех слоев израильского народа. Каждому по очереди. Эта фраза эхом отдавалась в моих ушах вчера вечером после безобразных событий в Тель-Авиве на Йом Кипур. На них последовала отвратительная реакция Нетаниягу, Бен-Гвира, Лапида (да, и ты тоже Лапид!)"



Саар назвал реакции Нетаниягу, Бен-Гвира и Лапида "безобразной" и обвинил в том, что "каждый из них пытался добавить еще немного топлива в огонь, вместо того чтобы попытаться его потушить". Какие "лидеры" разжигают братоубийственную войну в Йом Кипур?"



Саар далее пишет: “Те, кто оскорбляет и унижает религиозных евреев, не защищают характер Тель-Авива как либерального и свободного города. Напротив. Они не убирают перегородки, а возводят стены между частями нашего народа. Моим друзьям, которые сражаются в Шхеме в защиту демократического режима в Израиле, я говорю: Не поддавайтесь соблазну попыток превратить протест в кампанию против религии, традиций Израиля или нашего права на землю. Все это не удастся. Гражданской войны не будет!”