



Гидеон Саар поддержал Хают: "Прекрасная речь"

Бывший министр юстиции Израиля Гидеон Саар поддержал главу БАГАЦа Эстер Хают после ее критики в адрес судебной реформы нового правительства.



"Хают в прекрасной речи хорошо объяснила, какой серьезный ущерб будет нанесен правам и свободам израильских граждан в случае реализации плана по подавлению системы правосудия. Как я предупреждал во время предвыборной кампании - это шаг к смене режима в Израиле. Все любители свободы, независимо от политических взглядов, должны объединиться в борьбе за будущее Израиля", - написал он.



