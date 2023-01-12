Гидеон Саар поддержал Хают: "Прекрасная речь"
Бывший министр юстиции Израиля Гидеон Саар поддержал главу БАГАЦа Эстер Хают после ее критики в адрес судебной реформы нового правительства.
"Хают в прекрасной речи хорошо объяснила, какой серьезный ущерб будет нанесен правам и свободам израильских граждан в случае реализации плана по подавлению системы правосудия. Как я предупреждал во время предвыборной кампании - это шаг к смене режима в Израиле. Все любители свободы, независимо от политических взглядов, должны объединиться в борьбе за будущее Израиля", - написал он.
הנשיאה חיות, בנאום מצוין, היטיבה להסביר את הפגיעה החמורה בזכויות ובחירויות של אזרחי ישראל אם תמומש התוכנית לריסוק מערכת המשפט. כפי שהתרעתי במערכת הבחירות - זהו מהלך לשינוי המשטר בישראל. על כל אוהבי החירות - ללא הבדלי השקפה פוליטית - להתלכד למאבק למען עתיד ישראל.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) January 12, 2023