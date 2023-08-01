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Гидеон Саар: Еще один шаг в попытке превратить Израиль в мафиозное государство
01.08.2023 10:40 Аркадий Бочаровский

Гидеон Саар: Еще один шаг в попытке превратить Израиль в мафиозное государство


Депутат Кнессета Гидеон Саар атаковал премьер-министра Нетаниягу: "Вопиющие и открытые угрозы Нетаниягу и его людей в адрес Верховного суда, претендующих на то, чтобы дать ему указания о том, как он должен вынести решение по рассматриваемому вопросу, - это еще один шаг в попытке превратить Израиль в мафиозное государство.

Судебное вмешательство в основной закон действительно беспрецедентно - но такова низкая планка, до которой они довели демократический режим в Израиле".

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