



Гидеон Саар: Еще один шаг в попытке превратить Израиль в мафиозное государство



Депутат Кнессета Гидеон Саар атаковал премьер-министра Нетаниягу: "Вопиющие и открытые угрозы Нетаниягу и его людей в адрес Верховного суда, претендующих на то, чтобы дать ему указания о том, как он должен вынести решение по рассматриваемому вопросу, - это еще один шаг в попытке превратить Израиль в мафиозное государство.



Судебное вмешательство в основной закон действительно беспрецедентно - но такова низкая планка, до которой они довели демократический режим в Израиле".