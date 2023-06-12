



Гидеон Саар Бен-Гвиру: " Разве так можно достичь результатов?!"

Сегодня (понедельник), бывший министр юстиции, депутат Кнессета Гидеон Саар (Махане Мамлахти) выступил на пленарном заседании Кнессета во время обсуждения вотума недоверия в связи с недееспособностью министра Бен-Гвира в борье с преступностью в арабском секторе.



Гидеон Саар: "Ситуация с насилием в арабском секторе серьезная и тяжелая, и это не результат последних шести месяцев. Вместе с тем, в этом году в арабском секторе число убийств увеличилось на 300%, также резко возросло число убийств в еврейском обществе. Это происходит после успешного года, в течение которого предыдущее правительство совместными усилиями добилось прекрасного результата, понизив количество убийств. Я хочу подчеркнуть, что это не провал только министра Бен-Гвира — это провал всего правительства. Ведь вы обещали безопасность и обещали контроль - где то, что вы обещали!? Уже прошло более 160 дней с тех пор, как вы у власти – 160 дней бездействия. Где основательное решение проблемы?"



Саар обратился в своей речи напрямик к министру Бен-Гвиру и сказал: "Изучите свод законов. В предыдущей каденции мы приняли закон о более строгих наказаниях за. Вы, господин министр, ругаетесь с шефом полиции, и думаете только о рейтинге. Система должна равняться на своего министра и верить в его лидерство, а вы конфликтуете со всеми ключевыми органами. Разве так можно достичь результатов?! Вы сказали, что правительство пренебрегало ситуацией в течение многих лет, а я спрашиваю за последние 14 лет, кто был у власти в течение 12 лет? Ему было не безразлично? Он интересовался ситуацией? Он осознавал ее и принимал меры?

Я хочу сказать вам, г-н министр, что я представил вам ряд законопроектов, и я сказал Вам, что мы поддержим, и мы поддержали каждый закон, который вы внесли, потому что ваш успех - это успех народа Израиля, но что у вас в приоритете? Чем вы заняли Кнессет? С первого же дня вашего правления – попытка государственного переворота и нападки на судебную систему, на юрисконсультов, на правоохранительные органы, на всех, кто должен заниматься этим насущным вопросом. Ведь правоохранительная система в этом вопросе на острие копья и с ней нужно сотрудничать".



Фото: пресс-служба

https://twitter.com/knessett/status/1668260509416669186?s=48&t=V1DS20HsqU36dsgLH6S0tA

Видео: https://youtu.be/sM7E-fhJ5mQ (Канал Кнессета)



Пресс-служба депутата Гидеона Саара





