



Гибель пятилетнего в ДТП в Нетании: найдена машина, арестованы мать и дочь

В результате розысков и расследования полиции сегодня утром удалось установить местонахождение автомобиля, предположительно участвовавшего в ДТП в Нетании, в результате которого погиб пятилетний мальчик.



Сегодня утром инспекторы дорожной полиции региона Ха-Шарон арестовали мать и ее дочь, 70 и 50 лет, подозреваемых, которые находились в автомобиле в момент аварии.



Мать и дочь задержаны по подозрению в попытке скрыть улики, после того, как они попытались отремонтировать автомобиль сегодня утром в гараже. После допроса и сбора доказательств в отделении дорожной экспертизы региона Ха-Шарон будет принято решение о том, следует ли в дальнейшем ходатайствовать о продлении срока их содержания под стражей, в соответствии с потребностями расследования и его результатами.