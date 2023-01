Германию призвали поделиться подлодками с Украиной

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выступил с оригинальным предложением и призвал Германию "поделиться" с Украиной подлодками.



Об этом дипломат, который ранее занимал пост посла Украины в Германии, написал в Twitter.



"У меня есть еще одна креативная идея. Германия (ThyssenKrupp) производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет 6 таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну в Украину? Тогда мы выгоним российский флот из Черного моря", - написал Мельник.





Hi guys, I know I’m gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world’s best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we’ll kick 🇷🇺fleet out of the Black Sea💪 pic.twitter.com/qy75sRVZ76