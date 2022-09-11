



Германию и Израиль призвали к переговорам относительно репараций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал интервью немецкому изданию Spiegel, в котором заявил, что Польша планирует провести переговоры в Берлине о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны с участием представителей Израиля.



Польский премьер утверждает, что половина поляков, которые погибли в ходе Второй мировой войны, были гражданами еврейского происхождения.



"Польша — страна, которая понесла наибольший ущерб во Второй мировой войне, но так и не получила возмещения за него. Сначала мы обратимся к правительству ФРГ с дипломатической нотой. Мы также считаем неверными правовые анализы немцев, согласно которым Польша отказалась от репараций по соглашению с ГДР в 1953 году. В то время Советский Союз вынудил Польшу сделать это. Поляки не могли требовать компенсации от социалистического "братского народа"", — сказал Моравецкий.



По его словам, если переговоры не будут успешными, то Польша обратиться с соответствующим запросом в международные суды.



"Мы представим всему миру наш доклад, учитывающий не только человеческие и материальные потери, но и культурные ценности", — добавил он.