



Германия выводит военные силы из Нигера

В Ниамее представители министерств обороны Нигерии и Германии подписали соглашение, завершающее “вывод германских войск и техники из Нигера”.



“Этот вывод войск не знаменует собой прекращение военного сотрудничества между Нигером и Германией, на самом деле обе стороны привержены поддержанию военных отношений”, — заявили они.



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Бундесвер, армия Германии, заявил, что вывели из Нигера последних 60 солдат и технику.

