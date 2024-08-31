Германия выводит военные силы из Нигера
В Ниамее представители министерств обороны Нигерии и Германии подписали соглашение, завершающее “вывод германских войск и техники из Нигера”.
“Этот вывод войск не знаменует собой прекращение военного сотрудничества между Нигером и Германией, на самом деле обе стороны привержены поддержанию военных отношений”, — заявили они.
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Бундесвер, армия Германии, заявил, что вывели из Нигера последних 60 солдат и технику.