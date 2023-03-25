Германия вышлет более 30 российских дипломатов
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.
Органы безопасности Германии подозревают, что российские дипломаты могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов, необходимых для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций.
"Резиденции российских секретных служб, которые размещены в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, укомплектованы плотнее, чем во время холодной войны и насчитывают около 160 офицеров", – сообщает МИД Германии.