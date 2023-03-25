



Германия вышлет более 30 российских дипломатов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.



Органы безопасности Германии подозревают, что российские дипломаты могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов, необходимых для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций.