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Германия вышлет более 30 российских дипломатов
25.03.2023 21:50 Наталья Богинская

Германия вышлет более 30 российских дипломатов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.

Органы безопасности Германии подозревают, что российские дипломаты могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов, необходимых для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций.

"Резиденции российских секретных служб, которые размещены в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, укомплектованы плотнее, чем во время холодной войны и насчитывают около 160 офицеров", – сообщает МИД Германии. 

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