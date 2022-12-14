



Германия выделит Украине еже 50 млн евро "зимней помощи"

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин дополнительно предоставит Украине 50 миллионов евро зимней помощи. Об этом сообщило немецкое министерство иностранных дел в Twitter.



Дипломатка отметила, что цивилизованный мир не позволит российскому диктатору Владимиру Путину заморозить украинцев.



"Путинские бомбы означают, что врачам приходится оперировать сердце мальчика в свете мобильных телефонов. Что дети делают домашние задания при свечах в шапке, шарфе и куртке. Вот почему мы мобилизуем помощь, включая генераторы и трансформаторы", - добавила Бербок.



Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что несколько государств Европы приняли решение о дополнительных пакетах помощи Украине.