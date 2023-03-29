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Германия выделит 12 млрд евро на военную помощь Украине
29.03.2023 19:45 Раиса Вовк

Германия выделит 12 млрд евро на военную помощь Украине

В среду, 29 марта, бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил запрос федеральных министерств обороны и внутренних дел Германии о выделении дополнительных 12 млрд евро на военную помощь Украине, сообщает Reuters. 

Указано, что этот дополнительное финансирование предусматривает 3,2 млрд евро в 2023 году, а также кредитные линии на период с 2024 по 2032 год на сумму около 8,8 млрд евро.

"На эти деньг Украина сможет напрямую покупать вооружение при поддержке немецкого правительства. Важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – говорится в заявлении трех представителей коалиционного правительства Германии в бюджетном комитете Бундестага.

По данным МИД ФРГ, с начала российского вторжения Берлин выделил Киеву более 14,2 млрд евро, из них на военную помощь – около 3 млрд евро.
Ранее сообщалось, что в Украину прибыли танки Leopard 2 из Германии. Также ВСУ оеприпасы и запчасти к ним.

А сегодня стало известно о прибытии в Украину боевых машин пехоты Marder. Министр бороны Алексей Резников лично испытал немецкие БМП и опубликовал соответствующее видео 

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