



Германия сократила планы легализации каннабиса после переговоров с ЕС

Правительство Германии в среду представило сокращенные планы по либерализации распространения каннабиса в стране, учитывая оценку Брюсселя. Об этом сообщает AP.



Представленные в среду планы предусматривают декриминализацию владения ограниченным количеством каннабиса и разрешение на продажу марихуаны в рекреационных целях членам некоммерческих "каннабис-клубов".



На втором этапе немецкие чиновники также планируют создать региональные тестовые проекты по продаже каннабиса через коммерческие цепи поставок, заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах.



Предложенное законодательство предусматривает легализацию хранения до 25 граммов каннабиса и разрешение на выращивание до трех растений.

Закон позволит жителям Германии от 18 лет и старше присоединяться к некоммерческим "каннабисам-клубам" с максимальной численностью 500 членов в каждом, чтобы выращивать каннабис для личного потребления членами клуба. Физическим лицам разрешат покупать до 25 граммов каннабиса за один раз или до 50 граммов в месяц. Взрослые до 21 года смогут покупать 30 граммов в месяц.



Представленное предложение отличается от того, которое правительство представило в октябре. Прошлое предложение предусматривало разрешение на продажу каннабиса взрослым по всей стране в лицензированных точках. Правительство Германии пересмотрело свои планы после переговоров с Европейской комиссией. Министр сельского хозяйства Джем Оздемир заявил, что законодательство ЕС "устанавливает нам ограничения, которые мы должны уважать".



Законопроект планируется доработать в этом месяце и ввести в действие уже в этом году.