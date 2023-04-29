



Германия сделает для Украины 250 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов

Германия предложила произвести для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это четверть от общего количества, которое планируют предоставить страны Евросоюза. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung



По данным издания, соответствующее предложение поступило на встречи директоров оружейных компаний. Выпускать боеприпасы будет компания Rheinmetall.

Отмечается, что сейчас компания может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них – в Европе.



"В перспективе Rheinmetall ожидает значительного увеличения производства в области артиллерийских боеприпасов до производственных мощностей около 600 тысяч снарядов в год", – рассказал представитель компании.



Страны-члены ЕС договорились, что для частичного возмещения расходов окончательная сборка снарядов должна осуществляться на территории ЕС. Компоненты могут поставляться из третьих стран. В связи с этим Rheinmetall может предоставить около 50 тысяч гильз, которые концерн производит в Австралии, и заряды ракетного топлива с южноафриканского завода.