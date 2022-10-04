



Германия - России: Запад не даст запугать себя ядерной угрозой

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок раскритиковала угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина по применению атомного оружия.

Соответствующее заявление она сделала 4 октября.

"Путин не первый раз высказывает эту угрозу. Она безответственна. Мы должны ее принять всерьез, как мы все принимаем всерьез. Однако, это - попытка нас шантажировать", - сказала она.

По словам Бербок, Запад не даст себя запугать подобными угрозами.

"Мы постоянно после начала войны обмениваемся с союзниками нашими сведениями", - добавила она.