



Германия решила переосмыслить позицию по поставке Украине истребителей

Правительство Германии может пересмотреть свою позицию по поводу возможной поставки Украине современных западных истребителей. Окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью DW.



"Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели", - сказал Писториус.



Министр также исключил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus в ближайшей перспективе.



По словам Писториуса, Германии предстоит переосмыслить свою политику последних десятилетий.



"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-нибудь сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на три-пять миллиардов евро, я бы не поверил", - добавил глава Минобороны Германии.



Между тем канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин не планирует участвовать в будущих поставках самолетов Украине, поскольку не располагает F-16 самолетами в распоряжении.



Позже сообщалось, что Германия может помочь Украине в рамках "коалиции истребителей", несмотря на отсутствие F-16 в Бундесвере. В то же время, для этого необходимо решение политиков.