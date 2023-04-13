



Германия разрешит Польше передать в Украину МиГ-29

Федеральное правительство Германии планирует разрешить Польше передачу в Украину пяти самолетов МиГ-29. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.



Известно, что речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Варшава когда-то получила от Берлина.



"Берлин позволит Варшаве передачу Киеву МиГ-29 по запасам бывшей ГДР, решение будет принято уже сегодня", - пишет издание.



Ранее СМИ стало известно, что Польша планирует запросить разрешение у Германии относительно передачи воздушных судов. Сообщалось, что соответствующее письмо уже поступило в Берлин.



Напомним, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29. При этом польский президент Анджей Дуда анонсировал отправку ВСУ еще четырех истребителей. По его словам, этот процесс продолжается.



Кроме того, Дуда пообещал, что польская сторона позже сможет отправить Украине еще шесть боевых самолетов.