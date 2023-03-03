



Германия просит Швейцарию продать законсервированные танки Leopard 2

Германия попросила Швейцарию продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2, заявили в пятницу правительства Швейцарии и Германии, в рамках сделки, которая может позволить западным странам увеличить военную помощь Украине, пишет Reuters.



Германия хочет, чтобы Швейцария продала часть танков обратно производителю вооружений Rheinmetall , что позволит компании восполнить пробелы в вооружениях стран-членов Европейского Союза и НАТО.



Германия, Польша, Португалия, Финляндия и Швеция входят в число стран, отправляющих танки Leopard, чтобы помочь Украине защититься от нападения России, создав бреши в собственных арсеналах.



Министр обороны Германии Борис Писториус и министр экономики Роберт Хабек проинформировали министра обороны Швейцарии Виолу Амхерд о проекте в письме от 23 февраля.



В письме правительство Германии заявило, что было бы очень признательно, если бы Швейцария могла одобрить покупку законсервированных танков Leopard 2 компанией Rheinmetall, как она это делала в прошлом, если эти танки не предназначены для повторного ввода в эксплуатацию.



"Танки не будут проданы в Украину. Мы гарантируем, что они останутся в Германии или у наших партнеров в НАТО и ЕС, чтобы закрыть образовавшиеся бреши в связи с передачей танков Leopard 2 и улучшить снабжение запчастями. в целом", — говорится в письме.



В письме не уточняется, о каком количестве танков идет речь, но отмечается, что правительству Германии известно, "что в Швейцарии тоже идет дискуссия о последствиях войны России в Украине для ее национальной обороны".



В соответствии со своим законом о нейтралитете и отдельным эмбарго на поставки оружия, Швейцарии запрещено отправлять оружие непосредственно в Украину, так как там идут боевые действия.



Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд ответила в письме от 1 марта, что возможная продажа части швейцарского танкового парка потребует от швейцарского парламента официального объявления законсервированных танков выведенными из эксплуатации. Обсуждение этого вопроса сейчас идет в парламенте Щвейцари.



В настоящее время швейцарские военные имеют на вооружении 134 танка Leopard 2 и еще 96 находятся на хранении.



Информации о том, когда швейцарский парламент сможет принять решение по этому вопросу, не поступало, хотя правительство заявило, что даст дополнительные комментарии в понедельник.



Берн ранее блокировал запросы из Германии, Испании и Дании на разрешение реэкспорта в Украину боеприпасов швейцарского производства, которые они ранее закупили.



Но этот вопрос вызывает все большие разногласия в Швейцарии, поскольку проукраинский сдвиг в общественном и политическом настрое заставляет правительство отменить запрет на экспорт швейцарского оружия в зоны боевых действий.



Призывы европейских соседей Швейцарии разрешить передачу оружия Украине стали громче, и два парламентских комитета по безопасности рекомендовали смягчить правила.

