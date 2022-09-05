



Германия просит прощения через 50 лет после теракта в Мюнхене

Президент Германии Франк Вальтер-Штайнмайер попросил прощения на церемонии, посвященной 50-летию теракта, произошедшего в 1972 году, когда на Олимпийских играх в Мюнхене были убиты 11 израильтян.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Мы не можем исправить то, что произошло. Мне стыдно. Как глава государства этой страны и от имени Федеративной Республики Германии прошу прощения за недостаточную защиту спортсменов, за недостаточное решение этого вопроса", - сказал Штайнмайер.



Штайнмайер сказал, что и немецкие силы безопасности, и государственные органы не справились со своей ролью.



Кроме этого, немецкий президент заявил, что Германия должна нести определенную ответственность за нападение, в результате которого погибли 11 израильтян.



"Мы несем ответственность за то, что не предотвратили то, что должны были предотвратить", - сказал он.