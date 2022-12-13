



Германия продолжит поставлять оружие Украине

Германия продолжила поставки оружия Украине, среди которых, в частности, самоходные гаубицы. Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, пишет Die Zeit.



Представительница Бундестага отметила, что лично она выступает также за отправку Украине современных танков Leopard и Marder, но в правительстве эту инициативу до сих пор не поддерживают.



По словам Штрак-Циммерман, их предоставление сейчас просто необходимо и она больше "не видит причин не делать этого".



"В Украину было доставлено больше самоходных гаубиц. Речь идет о 24 единицах. Также будет предоставлено шесть-семь САУ Gepard", - заявила она.



Напомним, ранее США сигнализировали Германии, что поддержат передачу Украине танков Leopard 2. Однако при условии, что Германия сама примет это решение.