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Германия продолжит поставлять оружие Украине
13.12.2022 08:36 Раиса Вовк

Германия продолжит поставлять оружие Украине

Германия продолжила поставки оружия Украине, среди которых, в частности, самоходные гаубицы. Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, пишет  Die Zeit.

Представительница Бундестага отметила, что лично она выступает также за отправку Украине современных танков Leopard и Marder, но в правительстве эту инициативу до сих пор не поддерживают.

По словам Штрак-Циммерман, их предоставление сейчас просто необходимо и она больше "не видит причин не делать этого".

"В Украину было доставлено больше самоходных гаубиц. Речь идет о 24 единицах. Также будет предоставлено шесть-семь САУ Gepard", - заявила она.

Напомним, ранее США сигнализировали Германии, что поддержат передачу Украине танков Leopard 2. Однако при условии, что Германия сама примет это решение.

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