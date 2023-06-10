



Германия продолжает продвигать сделку по покупке у Израиля Arrow 3

Германия продолжает продвигать планы по покупке у Израиля системы противоракетной обороны Arrow 3 примерно за 4 миллиарда евро.



Согласно отчету Reuters, немецким законодателям на следующей неделе предложат выплатить за нее аванс в размере до 560 миллионов евро.



Уточняется, что такие меры необходимы для того, чтобы сделка по покупке системы была реализована до конца текущего года.



Что примечательно, ФРГ уже почти год пытается приобрести Arrow 3 у Израиля. В апреле были начаты предварительные переговоры с целью разработки подробного соглашения о поставке израильской системы Arrow 3 министерству обороны Германии.