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Германия призывает Сербию выбрать между РФ и ЕС
02.11.2022 09:34 Ольга Белозерова

Германия призывает Сербию выбрать между РФ и ЕС

В правительстве Германии призвали Сербию определиться и сделать выбор между Россией и Европейским Союзом.

Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства.

Издание отмечает, что в Германии оказались удивлены и расстроены тем фактом, что Сербия подписала соглашение о расширении сотрудничества с Россией. 

В немецком правительстве считают, что президент Сербии Александар Вучич является опытным политиком, который прекрасно понимает свое неопределенное положение в выборе между ЕС и Россией. 

"Но сидеть на заборе становится все неудобнее", - сказали в правительственных кругах Германии, где отмечают, что если Вучич сделает выбор в пользу ЕС, то Сербия получит поддержку немецкого правительства.

 

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