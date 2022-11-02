



Германия призывает Сербию выбрать между РФ и ЕС

В правительстве Германии призвали Сербию определиться и сделать выбор между Россией и Европейским Союзом.



Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства.



Издание отмечает, что в Германии оказались удивлены и расстроены тем фактом, что Сербия подписала соглашение о расширении сотрудничества с Россией.



В немецком правительстве считают, что президент Сербии Александар Вучич является опытным политиком, который прекрасно понимает свое неопределенное положение в выборе между ЕС и Россией.



"Но сидеть на заборе становится все неудобнее", - сказали в правительственных кругах Германии, где отмечают, что если Вучич сделает выбор в пользу ЕС, то Сербия получит поддержку немецкого правительства.



