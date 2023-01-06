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Германия призывает освободить всех политзаключенных в Беларуси
06.01.2023 18:46 Ольга Белозерова

Германия призывает освободить всех политзаключенных в Беларуси

Германия решительно осуждает "политически мотивированный показательный процесс" над лауреатом Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого и двумя другими активистами в Беларуси и призывает к освобождению всех политзаключенных в стране.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление немецкого МИД.

"Правительство Германии требует освобождения всех более чем 1400 политических заключенных. Насилие и репрессии против белорусского гражданского общества должны прекратиться", - говорится в заявлении. 

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