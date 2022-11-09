



Германия представила список военной помощи Украине

Германия в рамках нового пакета военной помощи передала украинским бойцам дополнительную партию ракет для системы ПВО IRIS-T SLM. В него также вошли и бронемашины Dingo. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.



Как сообщают власти Германии, в новые поставки вошли:



ракеты для системы SLM Iris-T,

30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой,

18 датчиков защиты от дронов и помех (из них 14 ранее поставлены),

18 разведывательных беспилотников,

5 тягачей-транспортеров танков армии США M1070 Oshkosh,

3 погрузчика (2 из них поставлены ранее)



Кроме того, немецкое правительство опубликовало и список готовящегося к передаче в Украину, а именно:



ракеты для системы SLM Iris-T,

42 танковых трала для разминирования;

4 мобильных/защищенных системы разминирования;

4 мобильных/защищенных и дистанционно управляемых системы разминирования;

5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах).



"Из соображений безопасности правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится эта передача", - добавили в пресс-службе.



Напомним, что 11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM), которая значительно усилила защиту украинского неба.