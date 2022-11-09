Германия представила список военной помощи Украине
Германия в рамках нового пакета военной помощи передала украинским бойцам дополнительную партию ракет для системы ПВО IRIS-T SLM. В него также вошли и бронемашины Dingo. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
Как сообщают власти Германии, в новые поставки вошли:
ракеты для системы SLM Iris-T,
30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой,
18 датчиков защиты от дронов и помех (из них 14 ранее поставлены),
18 разведывательных беспилотников,
5 тягачей-транспортеров танков армии США M1070 Oshkosh,
3 погрузчика (2 из них поставлены ранее)
Кроме того, немецкое правительство опубликовало и список готовящегося к передаче в Украину, а именно:
ракеты для системы SLM Iris-T,
42 танковых трала для разминирования;
4 мобильных/защищенных системы разминирования;
4 мобильных/защищенных и дистанционно управляемых системы разминирования;
5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах).
"Из соображений безопасности правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится эта передача", - добавили в пресс-службе.
Напомним, что 11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM), которая значительно усилила защиту украинского неба.