



​​​​​​​Германия поставит Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T

Берлин работает над формированием нового пакета помощи Украине, в который войдут четыре новых системы ПВО IRSI-T SLM. Об этом заявила представитель Министерства обороны ФРГ Надин Крюгер.



По ее словам, идет производство новейших систем ПВО IRIS-T SLM. Она уточнила, что в пакете говорится о 4 таких системах в дополнение к 4 анонсированным ранее.



Крюгер добавила, что очередной пакет военной поддержки Украины стоимостью более 2,7 миллиарда евро содержит также 18 колесных гаубиц, артиллерийские боеприпасы, управляемые ракеты для систем ПВО, 4 IRIS-T SLM, пусковые устройства IRIS-T SLS, инфракрасные системы визуализации, 30 танков Leopard 1A5 и 20 БМП Marder, более 100 боевых бронированных машин, более 200 беспилотников-разведчиков.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Берлине подписали совместную декларацию о поддержке Германией работы комиссии Украина-НАТО и о готовности Германии оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.