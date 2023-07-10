



Германия подготовила новые пакеты помощи Украине

Германия объявит новые пакеты поддержки Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Берлине, сообщает CNN.



По его словам, предварительная работа "практически завершена".



Глава Минобороны ожидает, что саммит НАТО будет "очень объединенным" в свете текущей ситуации.



Писториус также добавил, что следит за вопросом вступления Швеции в НАТО и "как будут действовать Турция и Венгрия".



Ранее бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов на 783,3 миллиона евро, часть из которых будет передана Украине.



