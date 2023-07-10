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Германия подготовила новые пакеты помощи Украине
10.07.2023 20:55 Раиса Вовк

Германия подготовила новые пакеты помощи Украине

Германия объявит новые пакеты поддержки Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Берлине, сообщает CNN.
 
По его словам, предварительная работа "практически завершена".
 
Глава Минобороны ожидает, что саммит НАТО будет "очень объединенным" в свете текущей ситуации.
 
Писториус также добавил, что следит за вопросом вступления Швеции в НАТО и "как будут действовать Турция и Венгрия".
 
Ранее бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов на 783,3 миллиона евро, часть из которых будет передана Украине.
 
  

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