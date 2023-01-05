



Германия передала Украине значительный пакет военной помощи

Новый пакет военной помощи, переданной Германией Украине, включает в себя снаряды, машины, беспилотники. Это следует из обновленного 5 января списка на сайте Федерального правительства.



Так, доставлены напрямую из предприятий ВПК 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами, 30 систем обнаружения дронов, 8 беспилотников-разведчиков (в общей сложности 26); 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для выполнения задач поддержки, 63 пикапа (ранее были переданы 80), 2 бронированные эвакуационные машины (в общей сложности их передано уже 15), еще один в дополнение к 12 тягачам цистерна-транспортер М1070 «Ошкош», 2 датчиков и глушилок (ранее Украина получила 28), 7 машин для пограничной службы (в общей сложности их теперь 85), 12 крупнотоннажных прицепов.



Также доставлены 17 грузовиков 8х8 (в общей сложности их 35), 21 генератор (ранее было 195), 32 мобильные системы отопления (ранее 116), еще одна машина скорой помощи (итого их уже 36), 36 400 шерстяных одеял.



Большинство доставленного поступает не из запасов Бундесвера, а промышленности. Планируется к поставке в ближайшее время почти сто разведывательных дронов.



Федеральное правительство обновляет перечень предоставленных Украине вооружений еженедельно. В последний раз он был обновлен 20 декабря. Между тем Минэкономики ФРГ отчиталось об экспорте вооружений в 2022 году, из которого следует, что Украина заняла с большим отрывом первое место в перечне стран, получавших разрешения на поставку немецких вооружений – 2,245 млрд евро или более четверти от всех выданных в прошлом году.