Германия передала Украине новый пакет помощи: дроны, зенитки Gepard и патроны
Германия передала Украине новый пакет помощи: дроны, зенитки Gepard и патроны
Иллюстративное фото: Германия передала Украине дроны, 6 зениток Gepard и тысячи патронов к ним (Getty Images)
Германия передала Украине новый пакет помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним. Об этом сообщает немецкое правительство.
В новый пакет помощи вошли:
- 6 ЗСУ Gepard 1А2 и более 15 тысяч боеприпасов
- 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun
- 13 разведывательных дронов Vectror
- 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206
- 2,6 тысячи дымовых снарядов