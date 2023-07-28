



Германия передала Украине новый пакет помощи: дроны, зенитки Gepard и патроны

Германия передала Украине новый пакет помощи: дроны, зенитки Gepard и патроны



Иллюстративное фото: Германия передала Украине дроны, 6 зениток Gepard и тысячи патронов к ним (Getty Images)



Германия передала Украине новый пакет помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним. Об этом сообщает немецкое правительство.



В новый пакет помощи вошли:

6 ЗСУ Gepard 1А2 и более 15 тысяч боеприпасов

20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun

13 разведывательных дронов Vectror

10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206

2,6 тысячи дымовых снарядов

Также нашим войскам переданы машины скорой помощи и стоматологические стерилизаторы.