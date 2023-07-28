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Германия передала Украине новый пакет помощи: дроны, зенитки Gepard и патроны
28.07.2023 14:06 Раиса Вовк

Германия передала Украине новый пакет помощи: дроны, зенитки Gepard и патроны

Германия передала Украине новый пакет помощи: дроны, зенитки Gepard и патроны
     
Иллюстративное фото: Германия передала Украине дроны, 6 зениток Gepard и тысячи патронов к ним (Getty Images)

Германия передала Украине новый пакет помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним. Об этом сообщает немецкое правительство.

В новый пакет помощи вошли:

  • 6 ЗСУ Gepard 1А2 и более 15 тысяч боеприпасов
  • 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun
  • 13 разведывательных дронов Vectror
  • 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206
  • 2,6 тысячи дымовых снарядов
Также нашим войскам переданы машины скорой помощи и стоматологические стерилизаторы. 

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