



Германия откладывает закрытие атомных электростанций

Германия откладывает закрытие атомных электростанций... Две последние действующие станции должны быть законсервированы, но их будут использовать в качестве аварийного резерва до 2023 года после того, как Россия прекратила поставки газа в страну.



Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что электростанции Neckarwestheim в Баден- Вюртемберге и Isar 2 в Баварии будут работать дольше, чем планировалось, и их будут использовать в качестве аварийного резерва до середины следующего года.



Он отметил, что страна имеет "очень высокую безопасность поставок" и две атомные станции должны оставаться «в режиме ожидания до середины апреля 2023 года, чтобы в случае необходимости обеспечить дополнительный вклад в электросеть южной Германии».