



Германия откажется от российского газа уже этой зимой

Германия планирует полностью отказаться от импорта российского газа в декабре 2022 года, о чем заявил канцлер Германии Олаф Шольц.



Политик также анонсировал финансовую поддержку гражданам Германии на €65 млрд в связи с ростом инфляции.



Канцлер заявил, что правительство ФРГ приняло своевременные решения, чтобы избежать энергетического кризиса.



"Мы переживем эту зиму. Россию нельзя назвать надежным поставщиком, так как она больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам", — сказал Шольц.