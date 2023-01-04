



Германия отказала Польше в репарациях за Вторую мировую войну

МИД Германии ответил на ноту польского ведомства по репарациям и военным возмещениям. МИД Германии подчеркнул, что этот вопрос закрыт окончательно и немецкое правительство не намерено вступать в переговоры по этому поводу.



В МИД Польши уже отреагировали на это, заявив, что продолжат прилагать усилия для урегулирования задолженности. Об этом сказал заместитель пресс-секретаря МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.



Он заявил, что такой ответ МИД Германии "свидетельствует о неуважительном отношении к Польше и полякам".



3 октября 2022 года польский министр иностранных дел Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту по военным репарациям, в которой Польша требует, компенсации в размере более 6 триллионов злотых.



По заявлению немецкого правительства, сделанному 28 декабря 2022 года, вопрос репараций и военных возмещений остается закрытым.

“Правительство Республики Польша будет продолжать прилагать усилия по урегулированию задолженности, возникшей вследствие немецкой агрессии и оккупации в 1939 – 1945 годах”, – подчеркнули в МИД.



В 1953 году коммунистическое руководство Польши под давлением СССР официально отказалось от всех прав на получение военных репараций.

Однако, польская партия "Право и Справедливость" настаивает на восстановлении справедливости. Лидер партии Качинский представил отчет о потерях, которым подверглась Польша в результате агрессии и немецкой оккупации во время Второй мировой войны.



В 2020 году, Польша заявляла, что Россия также должна заплатить ей за ущерб во Второй мировой войне. Ярослав Качинский отметил, что не надеется на осознание России, но такие преступления не имеют срока давности.