Новости » Политика
Германия оповестила Ливан о выдаче ордера на арест главы Центробанка
23.05.2023 13:07 Алина Груднева

Германия оповестила Ливан о выдаче ордера на арест главы Центробанка

Германия устно проинформировала Ливан о выдаче ордера на арест главы Центрального банка страны Риада Саламе.

По данным Reuters, его обвиняют в коррупции, подделке документов, а также отмывании денег и растрате.

Национальная финансовая прокуратура Франции на прошлой неделе подтвердила в прошлую пятницу, что выдала ордер на арест Саламе. Сам глава Центробанка Ливана все обвинения в свой адрес отрицает, заверяя, что его сделали "козлом отпущения".

Расследование в отношении Саламе ведут в Европе и Ливане. Он возглавил ливанский ЦБ в 1993 году. До этого работал инвестиционным банкиром в Париже и Бейруте.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы