



Германия оповестила Ливан о выдаче ордера на арест главы Центробанка

Германия устно проинформировала Ливан о выдаче ордера на арест главы Центрального банка страны Риада Саламе.



По данным Reuters, его обвиняют в коррупции, подделке документов, а также отмывании денег и растрате.



Национальная финансовая прокуратура Франции на прошлой неделе подтвердила в прошлую пятницу, что выдала ордер на арест Саламе. Сам глава Центробанка Ливана все обвинения в свой адрес отрицает, заверяя, что его сделали "козлом отпущения".



Расследование в отношении Саламе ведут в Европе и Ливане. Он возглавил ливанский ЦБ в 1993 году. До этого работал инвестиционным банкиром в Париже и Бейруте.