



Германия официально подтвердила поставку Украине танков Leopard 2

Правительство Германии приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины основные боевые танки Leopard 2. Официальное подтверждение опубликовано на сайте правительства.



"Цель - быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard 2. Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы", – заявил канцлер Олаф Шольц.



Таким образом, Германия приняла решение передать Украине танки, а также дала "зеленый свет" другим странам по поставкам современных машин украинским военным.



Отметим, что ряд европейских стран тоже заявил о готовности передать Украине танки Leopard. В частности, первая об этой инициативе сообщила Польша. Однако Германия как страна-производитель должна дать разрешение. Власти Польши подтвердили, что готовы предоставить 14 единиц Leopard 2, даже без разрешения Германии.



Кроме того, президент Финляндии сообщил, что его страна готова предоставить танки, а также обучать украинских военных.



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard для передачи их Украине. Вероятно, речь идет о 18 единицах этой техники.



Также, по данным СМИ, Норвегия, Испания и Португалия могут предоставить танки Leopard 2. Пока власти европейских стран официально не подтвердили эту информацию.