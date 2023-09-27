



Германия объявила об ужесточении контроля границы с Польшей и Чехией

Германия вводит более жесткий контроль на границе с Польшей и Чехией, объявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на пресс-конференции в Берлине. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.



"Германия отворачивается от Польши", – отмечает издание. "Германия долгое время не реагировала на практически постоянные нападки польских властей. Однако в последнее время в этом отношении произошли значительные изменения".



Министр заявила, что на этой неделе страна введет расширенный контроль на границе с Польшей и Чехией, чтобы “обуздать нелегальную миграцию”. По ее словам, резкий рост числа прибывающих мигрантов “обнажает трещины” в системе предоставления убежища Евросоюза.



"Если нам не удастся лучше защитить внешние границы, открытые границы внутри ЕС окажутся под угрозой", – указала Нэнси Фезер.



Сотрудники федеральной полиции ФРГ активизируют выборочный контроль как на приграничной территории, так и непосредственно на линии границы.