



Германия объявила о закрытии четырех консульств России

Министерство иностранных дел Германии объявило о закрытии четырех консульств России в стране, сообщает Bild.



Германия закрывает консульства России из-за того, что Москва недавно ограничила количество немецких дипломатов, что затрудняет дальнейшую работу немецких консульств в РФ.



Так, был издан приказ о закрытии российских консульств в Германии. До конца года России разрешено продолжить работу только посольства в Берлине и еще одного из пяти генконсульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг или Мюнхен).



Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Россия объявила о новом верхнем рубеже в 350 немецких дипломатов, поэтому операции генеральных консульств Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске должны быть прекращены.



Продолжат работать только посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.





