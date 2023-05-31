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Германия объявила о закрытии четырех консульств России
31.05.2023 15:31 Ирина Демьянова

Германия объявила о закрытии четырех консульств России

Министерство иностранных дел Германии объявило о закрытии четырех консульств России в стране, сообщает Bild.

Германия закрывает консульства России из-за того, что Москва недавно ограничила количество немецких дипломатов, что затрудняет дальнейшую работу немецких консульств в РФ.

Так, был издан приказ о закрытии российских консульств в Германии. До конца года России разрешено продолжить работу только посольства в Берлине и еще одного из пяти генконсульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг или Мюнхен).

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Россия объявила о новом верхнем рубеже в 350 немецких дипломатов, поэтому операции генеральных консульств Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске должны быть прекращены.

Продолжат работать только посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.


 

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