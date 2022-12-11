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Германия объяснила причину отказа размещения Patriot в Украине
11.12.2022 17:24 Наталья Богинская

Германия объяснила причину отказа размещения Patriot в Украине

Берлин объяснил, почему он отклонил предложение Варшавы поставить американские зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot в Украину вместо отправки их в Польшу.
 
У Германии нет полномочий действовать в одиночку, заявил в субботу высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел США финансируемому государством “Голосу Америки”
 
“Ракеты Patriot являются частью “системы коллективной обороны” НАТО”, – заявил журналистам Тобиас Линднер, парламентский статс-секретарь министерства иностранных дел Германии. Чиновник пояснил, что у Берлина нет ракет Patriot, которые он может просто передать третьей стороне, например Украине. 

Вместо этого Германия предложила усилить безопасность Польши, направив системы ПВО к восточной границе НАТО.

Польша попросила Германию передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые ранее Берлин пообещал разместить на польско-украинской границе.

В Германии отреагировали на предложение Польши передать Patriot Украине.

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