



Германия объяснила причину отказа размещения Patriot в Украине

Берлин объяснил, почему он отклонил предложение Варшавы поставить американские зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot в Украину вместо отправки их в Польшу.



У Германии нет полномочий действовать в одиночку, заявил в субботу высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел США финансируемому государством “Голосу Америки”



“Ракеты Patriot являются частью “системы коллективной обороны” НАТО”, – заявил журналистам Тобиас Линднер, парламентский статс-секретарь министерства иностранных дел Германии. Чиновник пояснил, что у Берлина нет ракет Patriot, которые он может просто передать третьей стороне, например Украине.



Вместо этого Германия предложила усилить безопасность Польши, направив системы ПВО к восточной границе НАТО.



Польша попросила Германию передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые ранее Берлин пообещал разместить на польско-украинской границе.



В Германии отреагировали на предложение Польши передать Patriot Украине.