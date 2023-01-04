



Германия обвинила Бен-Гвира в провокациях

Германия осудила восхождение министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.



Соответствующее заявление министерство иностранных дел ФРГ обнародовало 4 января.



В частности, Германия выступает против "односторонних шагов", которые "ставят под угрозу статус-кво" комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме.



"Мы ожидаем, что новое израильское правительство продолжит проверенную практику вокруг святых мест в Иерусалиме и прекратит дальнейшие преднамеренные провокации", — сказал официальный представитель МИД ФРГ.