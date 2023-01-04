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Германия обвинила Бен-Гвира в провокациях
04.01.2023 20:09 Алина Груднева

Германия обвинила Бен-Гвира в провокациях

Германия осудила восхождение министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Соответствующее заявление министерство иностранных дел ФРГ обнародовало 4 января.

В частности, Германия выступает против "односторонних шагов", которые "ставят под угрозу статус-кво" комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

"Мы ожидаем, что новое израильское правительство продолжит проверенную практику вокруг святых мест в Иерусалиме и прекратит дальнейшие преднамеренные провокации", — сказал официальный представитель МИД ФРГ.

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