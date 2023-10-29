



Германия не поддержала Израиль в ООН – в чем причина

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций накануне приняла резолюцию с призывом прекратить огонь в Газе.

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Против резолюции проголосовали 14 стран, в том числе США, Израиль, Австрия, Хорватия, Чехия, Фиджи, Гватемала, Венгрия, Израиль, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Тонга. Поддержали резолюцию 120 государств, среди которых Россия, Иран, Ливан и Франция.

45 стран воздержались, в том числе Украина, Германия, Нидерланды, Финляндия, Грузия.



В резолюции, написанной Иорданией от имени арабской группировки, нет прямого упоминания о ХАМАСе или “захвате заложников”. В то же время она призывает к “немедленному и длительному прекращению огня”, а также призывает к немедленной гуманитарной помощи, включая восстановление водоснабжения и электроэнергии.



По информации немецкого издания Bild, позицию Берлина ранее согласовали глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц.



Возможно, таким образом, Бербок хочет послать сигнал арабским странам о том, что в Берлине видят страдания мирных палестинцев. Кроме того, автором резолюции была Иордания – традиционный союзник Германии в регионе.



“В правительственных кругах ФРГ хотят, чтобы от Берлина не откололась часть мирового сообщества и сохранились надежные каналы для диалога в арабском мире”, — утверждает Bild.