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Германия намерена в пять раз увеличить военную помощь Украине
27.03.2023 21:39 Раиса Вовк

Германия намерена в пять раз увеличить военную помощь Украине

Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро. Об этом сообщает Der Spiegel.

"Вооруженная помощь Украине значительно расширяется", - говорится в материале.

Отмечается, что Германия хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.

"Берлин хочет увеличить помощь с 3 до 15 миллиардов евро", - добавили в Spiegel.

Напомним, что Германия поставила 18 танков Leopard 2 на территорию Украины в рамках военной помощи.

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Украина сможет сформировать два батальона (62 танка) из Leopard 2.
 

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