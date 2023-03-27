



Германия намерена в пять раз увеличить военную помощь Украине

Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро. Об этом сообщает Der Spiegel.



"Вооруженная помощь Украине значительно расширяется", - говорится в материале.



Отмечается, что Германия хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.



"Берлин хочет увеличить помощь с 3 до 15 миллиардов евро", - добавили в Spiegel.



Напомним, что Германия поставила 18 танков Leopard 2 на территорию Украины в рамках военной помощи.



По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Украина сможет сформировать два батальона (62 танка) из Leopard 2.

